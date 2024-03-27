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Девятилетняя минчанка создала из картона нашейный держатель для книг

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  • 27.03.2024, 21:38
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Девятилетняя минчанка создала из картона нашейный держатель для книг

Как тебе такое, Илон Маск?

Ученица третьего класса одной из минских школ Дарья Хацкевич сконструировала держатель для книг, который надевается на шею и позволяет читать без использования рук. Она уже получила патент и стала самым юным жителем Беларуси, кто когда-либо получал такое свидетельство, пишет БелТА.

«Заявка в НЦИС насчет этого устройства была подана 21 декабря 2023 года, а уже 20 марта 2024 года был зарегистрирован патент на промышленный образец», — пишет агентство.

Судя по фотографии, держатель сделан из картона. К сожалению, не совсем ясно, как он помогает читать книги без использования рук, поскольку страницы все равно нужно перелистывать вручную.

Как рассказали в НЦИС, ее разработка называется «Книгочит», а за этот проект школьница получила диплом 1-й степени на школьном конкурсе «Юный исследователь». Также у нее есть несколько дипломов с районных и городских соревнований. Девочка учится в IT-классе, где изучает робототехнику и программирование.

Отмечается также, что Дарья сама использует свой образец держателя для книг, а также вместе с родителями сделала экземпляр побольше для дедушки.

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