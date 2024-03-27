Девятилетняя минчанка создала из картона нашейный держатель для книг

Девятилетняя минчанка создала из картона нашейный держатель для книг13
- 27.03.2024, 21:38
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Как тебе такое, Илон Маск?
Ученица третьего класса одной из минских школ Дарья Хацкевич сконструировала держатель для книг, который надевается на шею и позволяет читать без использования рук. Она уже получила патент и стала самым юным жителем Беларуси, кто когда-либо получал такое свидетельство, пишет БелТА.
«Заявка в НЦИС насчет этого устройства была подана 21 декабря 2023 года, а уже 20 марта 2024 года был зарегистрирован патент на промышленный образец», — пишет агентство.
Судя по фотографии, держатель сделан из картона. К сожалению, не совсем ясно, как он помогает читать книги без использования рук, поскольку страницы все равно нужно перелистывать вручную.
Как рассказали в НЦИС, ее разработка называется «Книгочит», а за этот проект школьница получила диплом 1-й степени на школьном конкурсе «Юный исследователь». Также у нее есть несколько дипломов с районных и городских соревнований. Девочка учится в IT-классе, где изучает робототехнику и программирование.
Отмечается также, что Дарья сама использует свой образец держателя для книг, а также вместе с родителями сделала экземпляр побольше для дедушки.