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Исследование: Собаки помогают детям бороться со стрессом

  • 27.03.2024, 23:14
Исследование: Собаки помогают детям бороться со стрессом

А дети — собакам.

Новые данные, полученные в научном центре Mars Petcare, доказывают, что совместное времяпрепровождение детей и собак полезно для всех сторон, передает «Новое время».

Каждый год все больше исследований доказывают пользу взаимодействия детей и собак. Так, ряд работ предыдущих лет демонстрирует, что домашние питомцы могут способствовать развитию социальных и когнитивных навыков, а некоторые из других указывают на то, что в стрессовых ситуациях дети находят эмоциональную поддержку именно у четырехлапых друзей. Однако новые данные, полученные в научном центре Mars Petcare, доказывают, что собаки также полезны для детей, даже если они не испытывают стресса.

Изучая физиологические эффекты ежедневного взаимодействия между детьми и собаками, ученые измеряли уровень кортизола (гормон стресса) у 55 детей от 8 до 10 лет и 54 собак. Измерения проводились до, во время и после непринужденного обыденного общения в течение трех отдельных визитов.

Оказалось, что пользу от такого взаимодействия получат обе стороны, ведь после совместного времени ученые зафиксировали уменьшение уровня кортизола как у детей, так и у собак.

Полученные результаты подтверждают наличие так называемой модели буферизации стресса не только у людей, но и у животных. Она предполагает, что эффект социальной поддержки ощущается преимущественно в условиях активного стресса, при котором наличие социального партнера уменьшает патогенные эффекты стресса. Оказывается, что социальная буферизация работает одинаково для людей и собак, а дружеские контакты и поддержка требуются обоим.

Кроме того, результаты подкрепляют существующие исследования взаимодействия человека и животного (HAI). В частности, то, что собаки могут помогать детям справляться со стрессом, оказывать эмоциональную поддержку, развивать уверенность и чувство ответственности.

Полученные данные не только подчеркивают важную роль, которую играют домашние любимцы в нашей жизни, но и то, что они также нуждаются в нашем внимании и бережном отношении.

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