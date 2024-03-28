Россиянка после 50 лет в Эстонии вернулась в РФ и «прозрела» 1 28.03.2024, 8:34

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Она увидела вокруг себя разруху.

На региональном российском телевидении вышел сюжет о россиянке из Эстонии Галине Норкыв, которая спустя 50 лет вернулась в РФ. Увидев вокруг разруху, женщина быстро уехала обратно в Европу.

Отрывок передачи доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Вернулась россиянка в свой родной Ивангород, который находится рядом с эстонской границей. Она обнаружила, что город находится в разрухе и совсем не соответствует европейскому уровню жизни, к которому она привыкла.

«Вы знаете, вот здесь не изменилось ничего, кроме того, что разрушилось то, что было. Вот эти руины меня очень огорчают… Меня очень огорчили запущенные подъезды. Очень! (...) Такие замурзанные подъезды. Мне кажется, что люди даже из уважения к себе должны как-то заботиться», - пожаловалась журналистам россиянка.