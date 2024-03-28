Ученые узнали, куда отправились первые люди, покинувшие Африку 2 28.03.2024, 9:25

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Основная миграция людей с континента произошла 60 000–70 000 лет назад.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Падуанского университета в Италии объединили генетические, палеоэкологические и археологические данные, чтобы выяснить, куда отправились первые Homo sapiens после того, как покинули Африку.

Анализ указывает на то, что Персидское нагорье стало важнейшим центром для первых людей на ранних этапах миграции. Этот регион, охватывающий Иран, юго-восток Ирака и северо-восток Саудовской Аравии, стал для Homo sapiens «домом вдали от дома», где они жили около 20 000 лет, прежде чем разошлись по Евразии и за ее пределы.

По словам ученых, Персидское нагорье было идеальной «стартовой площадкой» для многочисленных волн расселения людей по Евразии.

В новой работе исследователи сначала изучили генетические данные доисторических и современных человеческих популяций и обнаружили, что люди в районе Персидского нагорья имеют тесные наследственные связи с населением, которое впервые расселилось за пределами Африки.

Последующее палеоэкологическое моделирование показало, что этот регион был более удобен и гостеприимен при миграции из Африки, чем другие потенциальные центры.

Основная миграция людей с континента произошла 60 000–70 000 лет назад. Исследование показывает, что небольшие группы Homo sapiens выходили из Африки и раньше, но, вероятно, эти путешествия не заканчивались массовыми переселениями.

По словам исследователей, их работа указывает на важность Персидского нагорья как ключевого места ранних человеческих поселений и последующих миграций. Это, в свою очередь, подчеркивает необходимость дальнейших археологических исследований в регионе.