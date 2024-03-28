Ищут Бенладенко Игорь Эйдман

28.03.2024, 10:22

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Игорь Эйдман

Российским чекистам теперь понадобится придумать «агентов украинских спецслужб».

Путин публично приказал следствию найти украинский след в теракте в Крокусе. Такое уже было в истории после убийства Кирова.

Ежов рассказывал на пленуме в 37-году: «Товарищ Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и говорит: «Ищите убийц среди зиновьевцев». Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя еще кое-где по другой линии, по линии иностранной, возможно, там что-нибудь выскочит... Товарищ Сталин позвонил Ягоде и сказал: «Смотрите, морду набьем».

Современные чекисты заставлять себя уговаривать не будут. Путин сказал - ищите украинский след - найдут скоро и без проблем. Бортников уже взял под козырек. Еще пару ушей у подозреваемых отрежут - те им и причастность снежного человека подтвердят.

Потом власти на основании этих показаний объявят, что теракт заказал предводитель украинских джихадо-бандеровцев Бен Ладенко. Телебыдло и это схавает.

А если серьезно, чекистам теперь понадобится придумать «агентов украинских спецслужб», чтобы связать их с террористами из Крокуса. Могут арестовать каких-то украинских граждан или просто украинцев в Москве и пытками заставить оговорить себя. Опыт подобных дел у чекистов огромный. Так что, быть украинцем в Москве сейчас становится просто опасно.

Игорь Эйдман, Telegram