Почему убийство Листьева осталось нераскрытым 6 28.03.2024, 11:36

7,936

Стали известны ранее неизвестные факты из донесений ФСБ и наружки МВД.

В марте исполнилось 29 лет со дня убийства легендарного российского телеведущего Владислава Листьева. За это время сменились четыре следственные бригады, отработаны десятки версий, однако заказчик, организатор и исполнители резонансного убийства так и не предстали перед судом. Несколько фигурантов и носителей ценной информации сами были убиты, другие скоропостижно скончались или пропали без вести. The Insider изучил секретные донесения осведомителей ФСБ и милицейской наружки и выяснил ранее неизвестные подробности из жизни и бизнеса Листьева, проясняющие некоторые обстоятельства его убийства.

Главное убийство 90-х

Тело Влада Листьева, на тот момент самого известного российского телеведущего, обнаружили 1 марта 1995 года в подъезде дома № 30, строение 2, по Новокузнецкой улице, где проживала его супруга Альбина Назимова. Он получил два огнестрельных ранения, в голову и правую руку, и до приезда скорой скончался. На месте были обнаружены две стреляные гильзы калибра 7,65 мм от пистолета-пулемета «Скорпион», мобильный телефон покойного, а в его карманах находилась крупная сумма в долларах и рублях.

Скорее всего, киллеров было двое: один поджидал Листьева в пролете между первым и вторым этажами, а другой зашел вместе с ним в подъезд, перекрыв пути отступления. Вскоре на месте происшествия собралось все милицейское начальство, сотрудники ФСК (переименованной в ФСБ в апреле 1995 года), прокуроры и оперативники, а в Москве был введен оперативный план «Сирена-1». Уже на следующий день все федеральные телеканалы прекратили вещание, на экранах появилось траурное фото любимца миллионов телезрителей. На встречу с журналистами в Останкино прибыл президент Борис Ельцин, много рассуждал о разгуле мафии и расследование убийства взял под свой личный контроль. Листьев — автор и первый ведущий самых известных в те годы телепередач «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик» — был известен каждому россиянину, и за расследованием его убийства следила вся страна.

Созданный оперативный штаб, изучив круг знакомств Листьева, практически сразу исключил версию, что его убили за журналистскую деятельность, и сосредоточился на трех направлениях, где крутились большие деньги: заказчика убийства нужно искать среди людей, занимающихся рекламой в Останкино, в собственном бизнесе Влада и ближайшем окружении.

В распоряжении журналистов имеется оперативный план действий следственной бригады. В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев. Напротив некоторых персонажей стоят пометки следователей: «НН (наружное наблюдение)», «поставить на ПТП (прослушку)», «вызвать на допрос», «было покушение», «уже убит», «пропал без вести», «пальчики есть», «знает, кто сидит на взятках в Останкино», «допрошен, но не интересен» и т. д.

Попутно была задействована многочисленная агентурная сеть ФСБ в телецентре, перешедшая по наследству от КГБ. Осведомители сообщали абсолютно противоречивую информацию.

Агент «С.»: «Утром в день убийства я встречался с Листьевым. Никаких тревог он не высказывал. У нас в редакции считают, что Влада заказал основатель НТВ Владимир Гусинский».

Агент «Р.»: «В день убийства на Владе не было лица. Он сказал, что у него появились проблемы, и пошел на запись программы. Думаю, что его заказали Андрей Разбаш и Альбина Назимова, с которой Влад собирался разводиться».

Агент «К.»: «Кто-то запустил слух, что Листьева заказал Борис Березовский. В разговоре со мной Влад крутил пальцем у виска и авторами слухов называл своих бывших коллег из «Взгляда». Убийц нужно искать там».

Бизнес ОРТ

В 1996 году в России намечались президентские выборы, и Борис Ельцин, стремительно теряющий популярность, срочно нуждался в телевизионной раскрутке. В политическом окружении Ельцина (которое для простоты называли «семья», так как активную роль в нем играли дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и ее муж Валентин Юмашев) понимали значимость телеканалов. Когда в ноябре 1994 года вышел указ президента о создании Общественного российского телевидения (ОРТ), «смотрящим» за ОРТ назначили могущественного начальника охраны президента Александра Коржакова, а тот привлек бывшего куратора телевидения майора КГБ Александра Комелькова по прозвищу Баклажан. Следить за содержанием новостных программ поручили вице-премьеру Анатолию Чубайсу (он вошел в совет директоров канала), а финансы взял на себя предприниматель Борис Березовский.

Кресло генерального директора телеканала занял Листьев; по слухам, он был любимым ведущим жены президента Наины Ельциной. В отличие от большинства остальных назначенцев, Листьев был настоящим профессионалом на телевидении, но был вынужден считаться с интересами окружающих. Со временем Коржаков и Березовский выжили Чубайса из новостей и подчинили себе почти все редакции. Вот что писал в своих показаниях друг Листьева, известный рекламщик Александр Митрошенков:

«В тот период времени Листьев безоговорочно выполнял все указания и решения, принимавшиеся Березовским. Листьев хорошо понимал, что он может, а чего не может, и что решение многих вопросов будет зависеть от согласия на то Березовского. Сам Березовский видел в Листьеве мастера информационных передач, который мог бы пригодиться ему в борьбе против основателя НТВ Владимира Гусинского и других олигархов».

По договоренности с Березовским Листьев не занимался рекламными схемами и наполнял сетку телеканала качественными программами, такими как «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». В июне 1994 года на Березовского было совершено покушение, погиб его водитель. С тех пор олигарх усилил свою охрану и безвылазно сидел в доме приемов «Логоваза». Березовский посоветовал Листьеву в случае возникновения проблем обращаться к своему заместителю Бадри Патаркацишвили (Бадри) и певцу Иосифу Кобзону (Ёсик), имевшим обширные связи в силовых структурах и криминальных кругах. Но Листьев не считал, что ему нужна такая «крыша», зачем «крыша» любимому ведущему жены президента!

До прихода «семьи» в Останкино там творилась полная анархия: бюджетных средств едва хватало на поддержание в рабочем состоянии студий, аппаратных и монтажек, каждая редакция самостоятельно искала источники дохода. Лидерами по рекламе были «Премьер СВ» Сергея Лисовского, торгово-промышленная группа «БСГ» Глеба Бокия, «ИнтерВид» Листьева и «Видеоинтернешнл» Михаила Лесина. Деньги за рекламу в основном заносили мешками, а главными спонсорами были финансовые пирамиды типа «МММ», «Хопер Инвест» и «Властилина», обманувшие миллионы россиян.

ДВ редакциях хорошо понимали, что имеют дело с мошенниками, но с удовольствием играли в эти игры. О том, что в телецентр наличку заносят «тоннами», осведомители докладывали куратору Баклажану.

Агент «С.»: «В лифте Останкино я столкнулась с женщиной, которая носила чемоданы с деньгами редакциям 1-го канала. Она стала жаловаться на то, что устала носить эти тяжести всем этим телезвездам».

Конспиративные встречи с агентами проходили в ресторане Комелькова на Кутузовском проспекте, туда же приходили визитеры из телецентра и улаживали с куратором ТВ возникшие проблемы. Безналичные же расчеты за рекламу проходили через Пикобанк, находящийся под «крышей» лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр.

Он же старался контролировать Сергея Лисовского и его фирму «Премьер СВ», имеющую самые сильные позиции на рекламном телерынке. В сентябре 1994 года Сильвестра взорвали, подложив под его Mercedes 400 грамм тротила.

Агент «Г»: «Лисовский жадный, друзей нет, в команде работать не умеет. Хорошо знаком с Тайванчиком — третьим по значимости лидером Солнцевской ОПГ. После убийства Сильвестра Лис ушел под Михася Сергей Михайлов, лидер 2солнцевских».

В 1992 году бывший инструктор отдела агитации и пропаганды Бауманского райкома ВЛКСМ Сергей Лисовский основал в спорткомплексе «Олимпийский» дискотеку «Лис С», где так любили тусоваться чиновники, силовики и члены бандитских группировок. В том же году он учредил агентство «Премьер СВ» и стал почти главным монополистом по размещению рекламы на телевидении и производству музыкальных видеоклипов.

В оперативных донесениях МВД говорилось, что за дискотекой присматривает солнцевский авторитет Сергей Сибирский (он же Версаче, позже пропал без вести), а бухгалтеров «Премьер СВ» контролирует еще один житель района Солнцево Александр Аверин (Авера-младший). В 2017 году Авера скончался от цирроза печени.

В январе 1993 года в подъезде собственного дома был убит главный редактор музыкальных программ Останкино Валерий Куржиямский, который конфликтовал с «Премьер СВ» по поводу продвижения на ТВ некоторых музыкантов. Однако следствие пришло к выводу, что Куржиямского непреднамеренно убили какие-то подростки.

В марте 1993 года заточкой убили продюсера популярной группы «Комбинация» Александра Шишинина. Продюсер собирался судиться с Лисовским за правообладание торговой маркой «Комбинация» и имел неплохие перспективы. За несколько часов до гибели Шишинин обратился в милицию и сообщил, что по телефону ему угрожают физической расправой. В числе подозреваемых фигурировал Лисовский, но убийство вошло в категорию «висяков». В 1994 году в упор расстреляли бизнесмена Глеба Бокия, считавшегося вторым после Лисовского рекламщиком. После смерти Бокия его рекламное время перешло к «Премьер СВ».

Конфликт с Лисовским

В узком кругу Борис Березовский не раз негативно отзывался о Лисовском и в дальнейшем планировал выдавить его из Останкино, как это сделал в Петербурге Константин Яковлев (Костя-Могила), контролировавший местное ТВ. Костю-Могилу тоже проверяли на причастность к убийству Листьева, в 2003 году его расстреляли в Москве вместе с охранниками. В свою очередь, Листьев убеждал олигарха, что на первых порах без Лисовского не обойтись, поскольку тот давно работает с такими брендами, как Marlboro, Coca Cola, Procter & Gamble и заменить его будет непросто. За 8 дней до убийства Листьева Березовский собрал акционеров ОРТ и объявил о приостановлении с 1 апреля 1995 года трансляции рекламы на телеканале. Причем гендиректора телеканала Листьева на совещание не пригласили.

Листьев убеждал Березовского, что на первых порах без Лисовского не обойтись

Это был открытый удар по Лисовскому, который уже собрал годовую предоплату с клиентов «Премьер СВ». Останкинская башня замерла в ожидании развязки.

Агент «Белград»: «В 1992 году я учредил строительную фирму со стопроцентным иностранным капиталом. За сутки до убийства Листьева я зашел в его приемную, чтобы забрать наличку. Он был занят, у него находился Лисовский. Как я слышал через дверь, между ними был жесткий разговор по рекламе и по фильмам:».

По версии следствия, Лисовский якобы пожаловался своим авторитетным знакомым, что его подставили на ОРТ, и те послали киллеров. До Березовского дотянуться не смогли, выбор пал на Листьева, который ездил без охраны. В уголовном деле фигурировали бригады киллеров из Новокузнецка, Казани, Ижевска, Читы и бойцы «Вымпела» ФСБ, принимавших заказы на убийства. Среди прочих подозреваемых разрабатывались солнцевский авторитет Игорь Дашдамиров (Душман), чей номер телефона обнаружили в записной книжке Лисовского, и непосредственные, как считали следователи, исполнители убийства братья Агейкины. Душман долго скрывался за границей, а когда его экстрадировали в Россию, то доказать причастность к убийству не смогли.

Бывший десантник Александр Агейкин скончался в Израиле от передозировки наркотиков, а его брат Андрей сейчас проживает в Москве. Как сообщил The Insider источник, знакомый с ходом следствия, когда Лисовский стал публичной фигурой и вошел в предвыборный штаб Ельцина, сверху пришла команда прекратить оперативные мероприятия в его отношении. После убийства Влада Березовский вел переговоры с французской рекламной компанией Ip-GAVAZ, но те, проанализировав криминальную ситуацию вокруг Останкино, от сотрудничества отказались. В конце концов Березовский и Лисовский договорились о рекламном партнерстве, и придуманная ими схема расчетов просуществовала до 1998 года, когда в России разразился финансовый кризис.

Цыган, чекист Кушников и липовый ГРУ-шник Бруно

Как сообщает источник The Insider, на совещаниях в штабе по раскрытию убийства Листьева некоторые оперативники и следователи считали, что преступление готовилось намного раньше решения Березовского о приостановке рекламы. Нужно было установить слежку за Листьевым, вычислить его маршруты, установить адреса, которые он посещает, подобрать чистые стволы, найти киллеров — подготовка должна была занять не менее трех-четырех месяцев.

Решено было проверить непрофильный бизнес Листьева. Помимо работы на ОРТ, Влад имел свой собственный интерес в размещении рекламы, фильмов и музыкальных программ. Попутно он занимался риелторской деятельностью и туристическим бизнесом.

«Вместе с Листьевым мы арендовали круизные лайнеры на Средиземном море. Я приводил туда для выступлений своих друзей Лещенко и Винокура, а Влад приглашал нужных чиновников, всякий бомонд, знакомых журналистов. Туда же включались и разные бандиты. Прибыль от этих круизов мы делили поровну», — рассказывал Николай Луговской, получивший прозвище «кошелек Ельцина». Он заведовал в «семье» нефтяными проектами и за два года до смерти дал эксклюзивное интервью (в 2018 году Луговской скончался от рака).

В поле зрения оперативников попал активный член Солнцевской ОПГ Александр Макушенко по прозвищу Цыган, который вместе с Листьевым расселял коммуналки в центре столицы. Мобильный телефон Цыгана поставили на прослушку: помимо генералов и чиновников, в числе собеседников обнаружились коллеги Листьева. Например, коммерческий директор ВИДа Александр Горожанкин, руководитель «Музобоза» Иван Демидов, ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский и партнер Лисовского Борис Зосимов, проходивший еще одним подозреваемым в убийстве Влада. Как выяснилось, солнцевский авторитет решал организационные вопросы в мэрии и отвечал за безопасность вложенных бывшими «взглядовцами» средств в недвижимость. Однако допросить Макушенко не успели: в 1997 году его расстреляли киллеры из Медведковской ОПГ.

Оперативный интерес вызвал один из лидеров Гольяновской ОПГ Игорь Вугин. Он представлял финансовые интересы «ИнтерВида» Листьева на переговорах с банком «Эффект» по поводу возвращения кредита, выданного на покупку здания на улице Машкова. Поводом для подозрений послужила информация агента «Д.»: «После убийства Листьева Политковский нажрался. За столом сидели Вугин, Ким и Солоненко. Политковский стал обвинять Вугина в убийстве Листьева».

Подозревать гольяновских бандитов были все основания: за ними числились 40 заказных убийств, похищения людей, рэкет, а с теми, кто не хотел платить дань, они жестоко расправлялись. Как только следователи стали поближе подбираться к Вугину, на горизонте появился заместитель начальника отдела Информационно-аналитического управления ФСБ полковник Игорь Кушников и потребовал прекратить оперативные мероприятия.

В 2002 году во время суда над лидерами Гольяновской группировки выяснилось, что чекист снабжал бандитов оружием, удостоверениями ФСБ и спецталонами-непроверяйками для автомобилей, которые используют силовики. После суда полковник Кушников пропал с радаров. Его имя всплыло в январе 2024 года в громкой истории с отключением отопления в Климовске, когда без тепла остались почти 200 домов. Как оказалось, аварийная котельная находилась на территории Климовского патронного завода, специализированное предприятие возглавлял бывший чекист Кушников.

Попутно на причастность к убийству Листьева проверялись один известный кинопродюсер (фамилия есть в редакции) и житель Крыма Александр Покидько по прозвищу Бруно. Первый вместе с Листьевым занимался гостиничным бизнесом в Германии и имел репутацию заядлого картежника. За карточные долги киношнику взорвали его офис на проспекте Вернадского, и тот занял денег у Листьева, чтобы расплатиться с шулерами.

Однако возвращать долг самому Листьеву кинодеятель не собирался и даже угрожал Владу, что наймет знакомых ФСБ-шников или бандитов и решит все проблемы. The Insider связался с супругой этого человека, она подтвердила, что раньше муж был большим любителем карточных игр, но потом завязал. Про долг Листьеву она ничего не знала, а в конце разговора сообщила, что в 2021 году муж скончался от ковида.

С крымчанином все оказалось куда интересней: Листьев планировал купить недвижимость в Крыму, и его свели с Бруно, который использовал удостоверение сотрудника ГРУ на имя Быстрова Сергея Петровича. Он «крышевал» в Симферополе аэропорт, гостиницу «Москва» и ряд коммерческих фирм. Телеведущий попросил лже-ГРУ-шника подобрать ему земельный участок у моря и выступить гарантом вложенных средств, а взамен пообещал купить морской катер.

Но потом Влад передумал, чем не на шутку разозлил Бруно. Однако у «разведчика» оказалось железное алиби: в день убийства Листьева он вместе со своими подручными повесил в подмосковном лесу несговорчивого коммерсанта. С 2001 года Покидько-Бруно числится в федеральном розыске под фамилией Жук Константин Вячеславович.

Атаман Филин

Последними, кого арестовали по подозрению в убийстве Листьева, были казачий атаман Михаил Филин и его правая рука Михаил Бурасов. Зацепкой снова послужило донесение осведомителя.

Агент «С.»: «За неделю до убийства Листьева я находился в кабинете Филина. Там же присутствовал незнакомый мне человек. Он сказал, что у Лисовского проблемы на телевидении, на что Филин ответил: «Скоро проблемы закончатся».

У Филина весьма бурная биография: он проходил срочную службу в морской пехоте на Тихоокеанском флоте. Затем служил в столичном ОМОНе, но был уволен за связи с бандой «кидал» на автомобильном рынке. В 1991 году Филин собирался купить титул «вора в законе», но против выступил Сильвестр: «Мент, хоть и бывший, не может быть уважаемым вором».

Первый капитал Филин сколотил на продаже оружия, похищенного с российской военной базы в Приднестровье, потом его видели в Югославии в составе наемников из России. Вернувшись домой, он учредил «Казачье братство» и присвоил себе звание генерала. В октябре 1993 года Филин охранял активных участников неудавшегося путча Альберта Макашова и Вячеслава Ачалова, а позже его не раз видели на митингах КПРФ. На атамана несколько раз покушались, взорвали его автомобиль. Постепенно он подмял под себя несколько фирм и охранных предприятий.

В уголовном деле есть показания свидетелей о том, как Филин посылал своих бойцов для охраны Лисовского, когда у того случались проблемы. Так, филинские казаки приезжали на «стрелку» с Измайловскими бандитами (которые отжали у Лисовского группу «Лицей»), но ничего не добились. В оперативных массивах МВД есть агентурная информация, что взрыв у дома приемов «Логоваза», когда погиб водитель Березовского, а сам он получил порезы лица и легкую контузию, организовал атаман.

Более семи месяцев Филина и Бурасова продержали под арестом. Свою близкую связь с Лисовским они отрицали, и в конце концов, не имея прочной доказательной базы, следователи выпустили их на свободу. Как зафиксировала милицейская наружка, через несколько дней после освобождения атаман приехал в ресторан «8-е чудо света» на Олимпийском проспекте, где встретился с начальником президентской охраны Коржаковым и Лисовским. О чем они беседовали, для следствия осталось тайной.

В дальнейшем Филин вступил в «Единую Россию», участвовал в работе нескольких патриотических фондов, а затем вошел в руководство партии «Народ против коррупции», которую в 2020 году недолго возглавлял племянник Путина.

Примерно за месяц до аннексии Крыма казачьего генерала видели в Севастополе, где тот принимал участие в создании пророссийских отрядов самообороны. Скончался Филин в апреле 2022 года от осложнений после ковида, и Z-ресурсы посвятили «настоящему русскому воину» большие некрологи.

Утечки, «зиндан» и некомпетентность

Следователи по делу Листьева не раз жаловались на постоянные утечки и предательство своих коллег: «Даешь команду на разработку подозреваемого, а через день мне докладывают, что оперативник получил какой-то сверток от фигуранта и бухает вместе с ним и проститутками в бане. И таких эпизодов было множество. Другой из наших не смог нормально допросить вдову Листьева Альбину Назимову, а она была носителем ценнейшей информации. Вместо того чтобы наладить нормальный диалог, наш следак сразу начал с наезда: «Как я вижу, смерть мужа принесла вам неплохие дивиденды в виде акций и элитной квартиры в Сивцевом Вражке». Ну кто так работает?» — сетовал следователь прокуратуры Станислав К. в беседе с журналистами. Сейчас госпожа Назимова проживает в Испании с четвертым по счету мужем и возвращаться в Россию не собирается.

Другой оперативник сообщил, что начальство негласно разрешило особо не обращать внимания на законность: некоторых проверяемых в убийстве Листьева привозили в подвал недалеко от Петровки, 38, где из них выбивали признания. Однажды ночью в «зиндан», как называли подвал оперативники, доставили уголовного авторитета и подвозившего его водителя черной «Волги».

К утру оба признались в убийстве Листьева, но затем выяснилось, что водитель возил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, а по ночам занимался частным извозом. Избитого водителя отпустили домой, а вскоре в кабинете следователя раздался звонок от Лебедева: «Я вас всех посажу!» Вместо того чтобы заниматься расследованием убийства Влада, оперативники стали собирать компромат на Лебедева и через месяц положили ему на стол пухлую папку. Он ее мельком пролистал и заявил: «Все свободны!» (23 февраля 2024 года Лебедев скончался от рака.)

Близкий к следствию источник сетует: «Больше всех поражали друзья и коллеги Листьева. Они всюду раздавали интервью и плакались по поводу его кончины, а когда их приглашали на допрос, то сразу включали дурака или уводили следствие на ложный путь».

Официально убийство Листьева не раскрыто до сих пор. А Сергей Лисовский тем временем стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и регулярно выступает с заявлениями в прессе. Например, о том, как сдержать рост цен на яйца или как лечить ветеранов вторжения в Украину.