Глава Католического костела в Беларуси в молитве упомянул священников, которые находятся в заключении 3 28.03.2024, 12:00

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И которые вынуждены были эмигрировать.

Глава Католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский в молитве упомянул священников, находящихся в заключении. На это обратил внимание телеграм-канал «Хрысціянская візія».

«За тех, кто с нами соединяется духовно. Священников, которые не смогли приехать из-за болезни, за священников, которые в темнице, в заключении. За всех нас и тех, которые ищут счастья в мире», — сказал архиепископ.

Иосиф Станевский стал главой Римско-католической церкви в Беларуси в сентябре 2021 года. До Станевского эту должность занимал Тадеуш Кондрусевич.

В 2023 году арестовали 10 католических священников. Трое из них на конец года оставались в заключении, говорится в докладе организации Aid to the Church in Need. Больше чем в Беларуси священников преследовали в Никарагуа. Там в 2023 году в тюрьму попали 46 человек, пишет «Медиазона».

🎥 Глава беларуской католической церкви помолился за священников в заключенииhttps://t.co/aNcCkSmpeX pic.twitter.com/OYDSV1wY8s — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) March 28, 2024

В марте 2024 года работника кафедрального костела Владислава Белодеда приговорили к трем годам колонии. Его судили по нескольким статьям: «разжигание вражды» (часть 1 статьи 130 УК), «оскорбление Лукашенко2 (часть 1 статьи 368 УК) и «оскорбление представителя власти» (статья 369 УК).

Католического священника Геннадия (Генриха) Аккалатовича обвиняют в «измене государству» (статья 356 УК).