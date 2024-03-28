Наталья Радина: Напавших на «Крокус» в Беларусь, вероятно, вела ФСБ 28.03.2024, 12:12

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Наталья Радина

Лукашенко просто не посвятили в детали спецоперации.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью украинскому Radio NV рассказала свою версию событий после атаки террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и призвала с серьезностью относится к словам Лукашенко о возможных атаках на страны Балтии и Польшу.

Наталья Радина считает, что за атакой на «Крокус» стоят спецслужбы РФ:

— Лукашенко, на первый взгляд, противоречит основной линии Путина по поводу теракта в Подмосковье. Мол, ехали террористы сначала в сторону белорусской границы. Как я вижу, противоречий на самом деле нет.

Все довольно логично. Потому что сегодня становится очевидно, что теракт в Москве это, в общем-то, спецоперация российских спецслужб. На это указывает очень многое. И то, что террористы беспрепятственно прошли в здание концертного зала, расстреливали людей. Ни охрана, ни милиция, ни другие силовые подразделения не оказывали им какого-либо сопротивления. Их не задерживали. Им дали возможность спокойно уйти, доехать до Брянской области. За немыслимо короткое время. Не была даже задействована спецоперация «Перехват», которая, конечно же, должна была быть. Их легко могли остановить. Тем не менее, не остановили. Поэтому очевидно, что это спецоперация российских спецслужб. Для того, чтобы Путин имел основания объявить новую мобилизацию, обвинить во всем Украину.

Каким образом террористы оказались на российско-белорусской границе? По словам главного редактора сайта Charter97.org, в этом тоже есть логика:

— Ведомым ФСБ террористам явно было сказано, что они могут уйти с территории России в Беларусь. А оттуда уже, возможно, под видом мигрантов быть переправленными на Запад. Потому что мы здесь, в Польше, практически ежедневно читаем новости, что атаки из Беларуси польской границы мигрантами продолжаются. Поэтому они ехали в Беларусь. «Окно» для них было подготовлено в Беларуси. Во всяком случае, этим террористам так сказали. А впоследствии уже планы, естественно, были другие. В Брянской области им сообщили, что окно закрыто.

Наталья Радина выразила мнение, что Лукашенко не знал деталей спецоперации:

— Ему сказали усилить границу. И они двинули в сторону Украины, где были пойманы российскими спецслужбами. Вот и все. Думаю, что этому дураку, конечно, не рассказывали все детали спецоперации. Ему было сказано закрыть границу, не пропустить их на территорию Беларуси.

Естественно, Лукашенко нужно было об этом объявить. Потому что без него что-то громкое происходило. Он же главный союзник Путина. Поэтому он, естественно, стал выступать. Вспомните, когда был поход Пригожина на Москву. Кто у нас первый был спикер в начале? Это Лукашенко, который «спасал Россию». Потом оказалось, что переговоры с Пригожиным вели совершенно другие люди. Но Лукашенко нужно было на этом пропиариться. Соответственно, он здесь тоже пиарился.

Есть конкретный теракт России. Есть спецоперация российских спецслужб против Украины. Лукашенко, на мой взгляд, случайный персонаж, который проговорился, сказал то, что не нужно было говорить. Но не более того. Не думаю, что он здесь играет какую-то большую роль.

Наталья Радина считает, что Лукашенко крайне опасен в контексте войны против Украины:

— Территория Беларуси сегодня, по сути, плацдарм для российских войск для нападения на Украину или на страны Балтии. Это Лукашенко сейчас демонстрировал, приезжая в военные части на границе с Литвой. Я бы не смотрела на это, как цирк. Вот вы зря думаете, что когда преступники угрожают, они не совершат преступление. Они совершают преступление, да, вначале звучат угрозы, потом это осуществляется. И то, что Лукашенко делал на границе с Литвой, это демонстрация совместных путинско-лукашенковских намерений относительно стран Балтии.

Белорусская журналистка призывает обратить внимание на заявления руководства НАТО, что вероятная война России против стран Североатлантического Альянса начнется как раз с захвата Сувалкского коридора:

— Угрозы Лукашенко вполне реальны, и на них просто нужно адекватно уже реагировать. Не просто смеяться — вот приехал сумасшедший диктатор с собачкой. Он таким же сумасшедшим был и в 2022 году. И 24 февраля 2022 года с территории Беларуси было совершено нападение на Украину. И осуществлялся прорыв к Киеву. И сколько было совершено преступлений. И сколько людей погибло в Буче, в Ирпене, в Бородянке. Поэтому здесь я бы не недооценивала бы Лукашенко. Здесь уже нужно говорить серьезно о том, что это очень большая угроза. Реальная угроза, которая исходит сегодня и от этого режима, который, к сожалению, до сих пор еще управляет Беларусью.

Наталья Радина уверена, что в Беларуси против Лукшенко — абсолютное большинство:

— Другое дело, что белорусы не могут высказываться против него. В стране установлен настолько жесткий «северокорейский» режим, что ты не можешь никак выразить свое несогласие. Точно могу сказать, что 80% белорусов — против Лукашенко. Что касается его сторонников, наверное, есть определенный процент идиотов.

Если брать чиновников, большая часть из них, особенно среднего и низшего звена, не поддерживает этот режим. Если мы берем руководство, то, конечно же, какая-то лояльность присутствует. На каждого из них есть компромат, они все замазаны, поэтому топят за Лукашенко.

Но большинство белорусов — против. В определенный момент, когда будет возможность, эти люди себя проявят.