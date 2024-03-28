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Береста вместо «Крокуса»

  • Telegram-канал «Малюта Скуратов»
  • 28.03.2024, 12:34
  • 2,840
Береста вместо «Крокуса»

Путин спрятался в Торжке.

«Переизбранный» на пятый срок Путин не захотел побывать на месте выжженного террористами «Крокуса», к гражданам своей страны он обратился лишь через 19 часов после теракта.

Приехать на место трагедии, значит — разделить боль со своим народом.

Покаяться: не уберег.

Разделить ответственность: например, с ФСБ, не сумевшей воспользоваться предупреждением спецслужб США, или со спецназом, добиравшимся до горячей точки больше часа, или с судами, пересажавшими в прошлом году рекордное числе преступников по статье «терроризм», но все не тех.

Спустя четыре дня после теракта 9/11 в 2001 году президент США Джордж Буш облетел пепелище башен-близнецов на вертолете и встретился со спасателями.

В 2015 году после расстрела редакции Charlie Hebdo президент Франции Франсуа Олланд посетил пострадавших в больнице.

Его коллега Эммануэль Макрон в 2019 г. приехал в сгоревший Нотр-Дам (не теракт, но тоже национальная боль), когда пожарные еще не завершили там свою работу.

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2016 году побывала там, где террорист днем ранее протаранил на автомобиле ларьки рождественской ярмарки в Берлине.

Путин первого срока нашел в себе силы встретиться с родственниками погибших на подлодке «Курск» моряков (правда, свой отпуск в Сочи он прервал лишь через пять дней после трагедии, а место катастрофы почтил лишь через десять).

Он ни разу не побывал там, где погибли заложники Норд-Оста, отравленные газом, который распылили российские спецслужбы.

Уцелевших заложников Беслана Путин в 2004 г. навестил в больнице, но от посещения разрушенной школы воздержался.

Путин пятого срока не хочет делить с гражданами ни боль, ни ответственность. Он выбирает берестяные грамоты и майолику.

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