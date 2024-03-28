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«Пришлось показывать пальцами и объясняться жестами»

  • 28.03.2024, 13:12
«Пришлось показывать пальцами и объясняться жестами»

Как белорусы лечились в Польше без знания польского языка.

Многие эмигранты уверены, что в Польше можно вполне комфортно жить, не зная польского языка. Многие слова похожи на белорусские или русские, поэтому часто поляки могут их разобрать. Первые проблемы нередко возникают при визите к врачу.

MOST поговорил с белорусами, которым приходилось обращаться за медицинской помощью без знания польского.

«Планировала выучить необходимые слова, но не успела»

27-летняя Карина несколько месяцев откладывала изучение польского языка. После переезда в Польшу она сначала была занята поиском квартиры и оформлением документов, потом — бытовыми вопросами, а потом появились сложности на работе.

Для решения простейших бытовых вопросов её словарного запаса хватало, поэтому она не торопилась записываться в языковую школу. Невыученный язык создал первые трудности, когда у девушки возникли проблемы со здоровьем.

— У меня были высыпания на спине, появились папилломы, долго не проходили синяки.

Базовых фраз для описания симптомов не хватило бы. Но преодолев страх, беларуска записалась на приём к врачу.

— Перед посещением я планировала выучить необходимые слова на польском: родинки, высыпания, синяки, прыщи, плечи и руки. Но в тот день не успела этого сделать, — рассказывает девушка. — Когда зашла в кабинет, сразу очень обрадовалась, потому что увидела женщину в возрасте. Подумала, что она наверняка знает русский и мы сможем друг друга понять. Но я ошибалась. Возможно, она и знала язык, но говорить на нём со мной явно не хотела. Мне пришлось где-то показывать пальцами и объяснять буквально жестами в надежде, что меня поймут, а где-то просить немного времени, чтобы успеть все слова перевести в переводчике. Вроде бы в конце приёма мы смогли друг друга понять, но всё равно мне было очень дискомфортно, зато мотивация учить язык в разы возросла.

«А зачем вы приехали в Польшу учиться и работать, если заранее не выучили язык»

Вероника после переезда в Белосток тоже откладывала изучение польского. Девушка признаётся, что особой необходимости в нём не видела: в магазинах она могла справиться с помощью пары-тройки фраз, а на работе её коллегами были белoрусы и украинцы. Они всегда могли помочь с переводом слов начальства.

Однако прохождение медкомиссии заставило Веронику всерьёз задуматься.

— Мне нужно было пройти несколько врачей, и я уже накануне настраивала себя, что они будут сильно раздражаться, когда начнут со мной разговаривать, — вспоминает Вероника. — Со знакомыми, которые знают язык, в кабинет вряд ли можно было заходить, поэтому я вооружилась электронным переводчиком и сама пошла в поликлинику.

По словам Вероники, она сразу предупреждала всех врачей, что понимает польский, но говорит на нём очень плохо. Девушка пыталась изъясняться, использовала слова польского, русского и белoрусского языков.

— Большинство медиков нормально к этому отнеслись, но последний врач — кажется, невролог — после моей фразы «Извините, но я плохо говорю на польском» грубо спросила: «А зачем вы приехали в Польшу учиться и работать, если заранее не выучили язык?» Мне стало очень обидно, но в ответ я только извинилась. А спустя полтора месяца начала всё-таки учить польский.

«Не могла даже сказать гигиенистке, что она мне делает очень больно»

Мария тоже всерьёз задумалась о необходимости изучения польского языка только после посещения врача. Спустя полгода в эмиграции девушка пошла к стоматологу на плановый осмотр. Специально выбрала специалиста, который говорит по-русски. Врач рекомендовал ей сделать гигиеническую чистку.

— Я была уверена, что чистку зубов будет делать врач-стоматолог, — рассказывает девушка. — Но она меня удивила, сказав, что в Польше эту процедуру делает младший медперсонал — гигиенисты.

Врач обнадёжил Марию, что с гигиенисткой не нужно будет разговаривать — вся информация о пациентах уже будет в электронной медицинской карте.

— Это меня успокоило, и уже через неделю я пришла на чистку, — вспоминает девушка. — Всё было спокойно, пока меня не начали расспрашивать, как давно я делала чистку, какую предпочитаю и зачем пришла. На польском, разумеется. Я не могла ответить на все эти вопросы, поэтому предложила гигиенистке говорить на английском. Она согласилась и после короткого опроса приступила к процедуре.

Однако на этом сложности не закончились. В процессе чистки полости рта Мария чувствовала сильную боль и неприятные ощущения.

— Как ни странно, в тот момент у меня как будто все слова из головы вылетели, и я не могла даже сказать гигиенистке, что она мне делает очень больно. Я какое-то время терпела, а потом начала кричать. Тогда она остановилась.

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