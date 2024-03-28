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«Эту контору ненавидят и презирают все белорусы»

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  • 28.03.2024, 14:03
  • 7,858
«Эту контору ненавидят и презирают все белорусы»

И скоро их настигнет заслуженное наказание.

28 марта день лукашистского ГУБОПиКа. Этот орган превратился в карательный инструмент агрохунты предавший интересы Беларуси и белорусов, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Члены этой ОПГ выделяются даже на фоне остальных слабовиков безграничным садизмом, циничной подлостью, безудержной коррупцией и тягой к лёгкой наживе. Стоит вспомнить, что большую часть раскрытых за последние годы коррупционных схем «крышевали» именно высшие офицеры ГУБОПа. Это ведомство борется за контроль над финансовыми потоками с лукашенковским КГБ. Эти мерзавцы сами не стесняются называть себя гестаповцами.

Эту контору ненавидят и презирают все беларусы. И скоро их настигнет заслуженное наказание.

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