На Гомельщине ищут военного из России 1 28.03.2024, 16:18

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Он забрал беременную мозырянку и украл арендованное авто.

В Мозыре разыскивают российского военнослужащего, который угнал автомобиль. Еще осенью 2023 года житель России арендовал на месяц Volkswagen Polo — договор подошел к концу, однако парень вместе с машиной не объявился.

По версии милиции, 27-летний уроженец Волгоградской области РФ Николай Родионов на арендованной авто выехал в РФ. Уголовное дело возбуждено не по факту угона, а за мошенничество в особо крупном размере — стоимость машины более 44 тысяч рублей (свыше 13 тысяч долларов). Милиция опубликовала паспортные данные подозреваемого и обратилась к тем, кто что-либо знает о местонахождении россиянина.

«Флагштоку» удалось узнать, что в Мозыре говорят о произошедшем.

«Россиянин нес службу на военном аэродроме Боков. В Мозыре познакомился с местной жительницей, она забеременела. Решили уехать в РФ. Перед этим взял в аренду авто. Машину, наверное, уже по запчастям продал».

Родионов находился в Беларуси в составе российских подразделений на аэродроме в Бокове, которые появились после российского вторжения в Украину. Он мог служить в качестве контрактника в 1530-м зенитно-ракетном полку, либо в снабжении аэродрома в 36-м отдельной Лозовской мотострелковой бригаде.