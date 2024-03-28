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Главбух сельхозорганизации Петриковского района несколько лет похищала деньги

  • 28.03.2024, 16:51
Главбух сельхозорганизации Петриковского района несколько лет похищала деньги

В этом она задействовала и подчиненных.

Сотрудники милиции выявили на агропредприятии в Петриковском районе системные хищения денежных средств.

Как сообщает в пресс-службе МВД, преступную схему придумала главный бухгалтер, втянув в нее троих подчиненных. Установлено, что 51-летняя женщина на протяжении нескольких лет переводила различные суммы со счетов организации на свою банковскую карту и карты пособников. Перечисления в бухгалтерской программе маскировались как расчетные платежи. Кроме того, фигурантка выводила средства через банковские счета супруга и сына, которые никакого отношения к предприятию не имели.

Общая сумма ущерба превысила 115 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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