Конгресс США одобрил продажу ракет Польше 28.03.2024, 17:50

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Это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу Польше ракет класса «воздух-земля» большой дальности JASSM-ER, «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM и малой дальности AIM-9X.

Об этом в X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

- Очень хорошая новость для наших военных. Конгресс США одобрил продажу Польше воздушных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, – отметил он.

По словам Косиняка-Камыша, это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Bardzo dobra wiadomość dla naszego wojska. Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce lotniczych środków bojowych: JASSM-ER, AMRAAM oraz AIM-9X. To w znaczący sposób wzmocni nasze zdolności odstraszania i obrony. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 28, 2024