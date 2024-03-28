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Конгресс США одобрил продажу ракет Польше

  • 28.03.2024, 17:50
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Конгресс США одобрил продажу ракет Польше

Это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

Конгресс Соединенных Штатов одобрил продажу Польше ракет класса «воздух-земля» большой дальности JASSM-ER, «воздух-воздух» средней дальности AMRAAM и малой дальности AIM-9X.

Об этом в X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

- Очень хорошая новость для наших военных. Конгресс США одобрил продажу Польше воздушных боевых средств: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X, – отметил он.

По словам Косиняка-Камыша, это значительно усилит польские возможности сдерживания и обороны.

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