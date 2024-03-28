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В Беларуси утвердили даты проведения централизованных экзаменов и выпускных вечеров

  • 28.03.2024, 19:57
В Беларуси утвердили даты проведения централизованных экзаменов и выпускных вечеров

Информацией поделилось министерство образования.

В Беларуси утвердили даты проведения централизованных экзаменов и выпускных вечеров. Об этом 28 марта на пресс-конференции сообщил министр образования Андрей Иванец.

Выпускные экзамены в виде централизованного экзамена для 11-классников пройдут 27 мая (по предмету на выбор) и 30 мая (по русскому или беларусскому языку). Запасные дни назначены на 21 и 23 июня для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЦЭ в установленные сроки.

Кроме того, предусмотрены еще и третьи сроки сдачи ЦЭ. Это для тех, кто во второй раз не сможет попасть на экзамен, — его можно будет сдать 19 и 21 августа.

Сертификаты с результатами ЦЭ будут выдавать не позднее 12 календарных дней после завершения экзаменов. Выпускные вечера в школах пройдут 14 июня.

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