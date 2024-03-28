Украина получит от Чехии больше снарядов, чем планировалось 5 28.03.2024, 22:04

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СМИ назвали количество.

Страны-участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов. Это больше, чем планировалось вначале.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Сначала предполагалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов: 500 тысяч для наиболее калибра 155 мм и еще 300 тысяч для 122 мм. Однако чешские чиновники нашли еще 200 тысяч боеприпасов.

Как сообщает издание, неизвестно, к каким именно предприятиям были направлены обращения по поводу дополнительных снарядов, хотя слухи указывают, в частности, на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку.

Кроме того, Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.

Отметим, всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности, Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. При этом не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.