РФ платила депутатам Европарламента за распространение пропаганды 28.03.2024, 23:16

Об этом заявил премьер Бельгии.

Депутаты Европейского парламента получали деньги за распространение российской пропаганды.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает Politico.

В ходе дебатов в парламенте Бельгии он рассказал о «тесном сотрудничестве» бельгийских и чешских спецслужб, связанном с разоблачением российской пропагандистской сети.

«К примеру, стало известно, что Россия обращалась к депутатам Европарламента, а также платила им, чтобы они продвигали здесь российскую пропаганду», – отметил де Кроо.

Его спикер уточнил Politico, что выступление премьера Бельгии касалось решения чешского правительства наложить санкции на сайт Voice of Europe, который Прага назвала частью пророссийской операции влияния.