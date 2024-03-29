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На популярном курорте Таиланда российского туриста пришлось успокаивать электрошокером

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  • 29.03.2024, 16:01
  • 1,468
На популярном курорте Таиланда российского туриста пришлось успокаивать электрошокером

Дебошир избил иностранца и набросился на полицейского.

Правоохранители таиландского курортного острова Пхукет призвали туристов контролировать себя во время употребления алкоголя. А все из-за драки с участием россиянина, устроившего разборку на популярном пляже Карон, ударив иностранца.

Как пишет obozrevatel.com со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, попытки местных успокоить гражданина РФ не увенчались успехом. Не помогло даже вмешательство полиции: одному из стражей правопорядка досталось от хулигана. После этого полицейским пришлось применить электрошокер, что и остановило конфликт.

Российского туриста сначала отправили в больницу, а затем в местный участок. Пока нет официальной информации о наказании россиянина, однако его действия можно расценивать как неповиновение сотруднику полиции, а также нападение на него.

В распоряжении правоохранителей видео с камер наблюдения и синяки, которые оставил дебошир. Гражданину РФ может грозить как минимум депортация и внесение в черный список Таиланда, как максимум – наказание в виде реальных сроков лишения свободы.

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