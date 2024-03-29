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Андрей Макаревич поставил на место россиян

  • 29.03.2024, 16:36
  • 9,714
Андрей Макаревич поставил на место россиян
Андрей Макаревич

Из-за теракта в «Крокусе».

Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич, открыто осуждающий путинский режим и войну в Украине, высказался по поводу псевдопатриотов РФ, требующих от звезд сострадания к пострадавшим во время теракта в Подмосковье. Артист поставил на место ярых плакальщиков, подчеркнув, что посты на эту тему – «пошлое занятие».

Кроме этого, Макаревич посочувствовал всем россиянам, избравшим для себя жизнь в террористическом государстве, совершающем геноцид украинцев. Соответствующий пост появился в его Facebook, пишет obozrevatel.com.

«Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети – как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует! Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – начал российский артист.

Он заверил, что соболезнует не только жертвам террористов в «Крокус Сити Холл», но и другим гражданам РФ, намекнув на войну в Украине и кровавый кремлевский режим.

«Конечно, сочувствую. И жертвам трагедии в «Крокусе». И вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот здесь точно помочь не могу. Ваш выбор», – закончил артист.

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