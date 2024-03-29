В Гомельской области «вымирают» все районы 3 29.03.2024, 16:45

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Сохранил ли Гомель статус города-полумиллионника?

Провластный Белстат рассказал о численности населения регионов Беларуси. В Гомельской области «вымирают» все районы, отмечает «Флагшток».

Нынешнее измерение численности населения Белстата уже пятое после после проведения переписи населения в 2019 году. И каждый раз статистическое ведомство констатирует постепенное вымирание Гомельской области. За 2023 год население Гомельской области сократилось на 8 852 человека.

На 1 января 2024 года в Гомельской области проживало 1 338 671 человек. За последние пять лет население сократилось на 3,5%. Слабым утешением может служить постепенное сокращение темпа вымирания. За последний год он составил всего 0,7%.

В третий раз за последнюю пятилетку сокращение населения наблюдается во всех районах Гомельской области.

Наиболее сильное сокращение численности населения зафиксировано в Ельском и Октябрьском районах: –2,4%. В абсолютном выражении второй год подряд антирекордсменом является Светлогорский район. В 2023 году убыль населения здесь составила 948 человек.

Гомель формально сумел сохранить статус города-полумиллионника. Численность населения Гомеля за 2023 год сократилась на 790 жителей и составила 501 012 человек. В относительном выражение убыль населения в областном центре оказалась наименьшей — всего 0,2%.

Несмотря на относительно малые темпы сокращения численности населения областного центра, общей зависимости между убылью населения и урбанизацией не наблюдается. Из всех городов прирост жителей зафиксирован только в Наровле (+19 человек) и Чечерске (+42 человека), которые являются одними из наименьших райцентров Гомельской области.

Представленные Белстатом данные не учитывают граждан, которые переехали из региона в другие страны после переписи 2019 года и не уведомили об этом органы учета.