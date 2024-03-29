закрыть
29 марта 2024, пятница, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области «вымирают» все районы

3
  • 29.03.2024, 16:45
  • 3,200
В Гомельской области «вымирают» все районы

Сохранил ли Гомель статус города-полумиллионника?

Провластный Белстат рассказал о численности населения регионов Беларуси. В Гомельской области «вымирают» все районы, отмечает «Флагшток».

Нынешнее измерение численности населения Белстата уже пятое после после проведения переписи населения в 2019 году. И каждый раз статистическое ведомство констатирует постепенное вымирание Гомельской области. За 2023 год население Гомельской области сократилось на 8 852 человека.

На 1 января 2024 года в Гомельской области проживало 1 338 671 человек. За последние пять лет население сократилось на 3,5%. Слабым утешением может служить постепенное сокращение темпа вымирания. За последний год он составил всего 0,7%.

В третий раз за последнюю пятилетку сокращение населения наблюдается во всех районах Гомельской области.

Наиболее сильное сокращение численности населения зафиксировано в Ельском и Октябрьском районах: –2,4%. В абсолютном выражении второй год подряд антирекордсменом является Светлогорский район. В 2023 году убыль населения здесь составила 948 человек.

Гомель формально сумел сохранить статус города-полумиллионника. Численность населения Гомеля за 2023 год сократилась на 790 жителей и составила 501 012 человек. В относительном выражение убыль населения в областном центре оказалась наименьшей — всего 0,2%.

Несмотря на относительно малые темпы сокращения численности населения областного центра, общей зависимости между убылью населения и урбанизацией не наблюдается. Из всех городов прирост жителей зафиксирован только в Наровле (+19 человек) и Чечерске (+42 человека), которые являются одними из наименьших райцентров Гомельской области.

Представленные Белстатом данные не учитывают граждан, которые переехали из региона в другие страны после переписи 2019 года и не уведомили об этом органы учета.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина