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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: в США сделали важное заявление

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  • 29.03.2024, 17:08
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Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: в США сделали важное заявление

Ракеты позволят ВСУ удерживать позиции.

Риски эскалации войны в Украине, связанные с возможностью передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, снизились по сравнению с тем, какими они были раньше. Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, сообщает Defence One.

Он официально не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Штаты собираются отправить Украине партию ракет большой дальности, однако заявил, что «сдержанная реакция России» на серию недавних атак украинских дронов вглубь территории РФ позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

Отмечается, что многие наблюдатели и даже некоторые законодатели-республиканцы подталкивают Соединенные Штаты к отправке ракет, поскольку они позволят украинцам удерживать позиции и российские войска.

- Это затруднит продвижение России, поскольку Украина может продолжать наносить удары даже по наиболее хорошо укрепленным российским позициям в восточной части страны практически из любой точки. Это, в свою очередь, затруднит усиление войск, даже если Россия захватит больше территории, - говорится в публикации.

Браун призвал к скорейшему возобновлению военной помощи США Киеву и добавил, что в обозримом будущем Украина столкнется с продолжающимися артиллерийскими обстрелами. Вместе с тем он также выразил сомнения о масштабном весеннем российском наступлением. По его мнению, опасения могут быть преувеличены, в связи с теми потерями, которые понесла армия РФ за последний год:

- Русские бросили много сил, личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы добиться того, чего они добились. И, я бы сказал, это почти мясорубка.

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