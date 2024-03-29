закрыть
29 марта 2024, пятница, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ошмянском районе студентов и военных согнали на поля собирать камни

20
  • 29.03.2024, 18:13
  • 5,194
В Ошмянском районе студентов и военных согнали на поля собирать камни

По приказу Лукашенко.

В Ошмянском районе Гродненской области студентов, работников предприятий, социальной сферы и военных отправили на поля собирать камни. Они помогают работникам сельхозпредприятий выполнять поручение Александра Лукашенко.

Недавно он прилетал в район на вертолете и очень возмущался, что поля засеяли, но перед этим не убрали камни. Лукашенко уехал, а проблема осталась. На её решение бросили около 200 человек и разнообразную технику.

Видимо, камней много, раз их сбор планируется закончить только к 20 апреля. А собранный «урожай» обещают отправить на стройки.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина