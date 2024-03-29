В Ошмянском районе студентов и военных согнали на поля собирать камни

В Ошмянском районе студентов и военных согнали на поля собирать камни20
- 29.03.2024, 18:13
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По приказу Лукашенко.
В Ошмянском районе Гродненской области студентов, работников предприятий, социальной сферы и военных отправили на поля собирать камни. Они помогают работникам сельхозпредприятий выполнять поручение Александра Лукашенко.
Недавно он прилетал в район на вертолете и очень возмущался, что поля засеяли, но перед этим не убрали камни. Лукашенко уехал, а проблема осталась. На её решение бросили около 200 человек и разнообразную технику.
Видимо, камней много, раз их сбор планируется закончить только к 20 апреля. А собранный «урожай» обещают отправить на стройки.