Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую САУ FPV-дроном 29.03.2024, 18:26

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Видеофакт.

FPV-дрон с тепловизионной камерой, принадлежащий 93-й украинской бригаде, уничтожил новейшую российскую САУ «Флокс» на базе «Урала».

Как сообщает zn.ua, это уже второе подтвержденное поражение новой артустановки российской армии. Враг принял на вооружение «Флокс» в октябре 2023 года, а уже на следующий день ее поразили в Херсонской области. На этот раз артиллерийско-минометную систему уничтожили у временно оккупированного Бахмута.

Знищено новітню російську САУ 2С40 Флокс💥



У жовтні 23 року росіяни прийняли на озброєння нову розробку — артилерійсько-мінометну установку «Флокс» на базі Уралу. Виготовили пару штук, охрестили це «русскім Арчером» та помпезно відправили на фронт.



На другий день після… pic.twitter.com/fGTLkrCJVV — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 29, 2024

2С40 «Флокс» – это российская 120-мм артустановка, которая может вести огонь на расстояние до 7-10 км. Пушка должна подавлять живую силу, артиллерийские или минометные батареи врага и атаковать другие цели. Кабина Урала-4320 бронирована и оградит от обломков.

Особенностью «Флокса» называют способность вести огонь минометными минами или специальными снарядами. Следовательно, россияне декларируют способность использовать «Флокс» как гаубицу или миномет. Также есть возможность вести огонь по прямой наводке.