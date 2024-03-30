Под Авдеевкой взбунтовались «мобики» из «ДНР» 4 30.03.2024, 11:46

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И отказываются идти на штурмы.

15 мобилизованных из «ДНР», оставшихся в живых после штурма села под Авдеевкой, отказались идти на очередной штурм. Теперь их заставляют сдать оружие и обвиняют в дезертирстве, сообщает ASTRA.

Мобилизованные из «ДНР» (2-й стрелковый батальон 98 ОСП, в/ч 34491 (08805) записали видеообращение, в котором рассказали, что после попыток штурма села Семеновка под Авдеевкой из их роты осталось 15 человек.

«Мы - остатки группы в количестве 15 человек - отказались от штурма по причине того, что командование 114 бригады не жалеет личный состав, угрожает расправой, угрожает идти на штурм», — говорят военные на видео.

Сейчас командование, по их словам, принуждает их сдать оружие, при этом на просьбу предоставить акт о сдаче оружия их «посылают в устной форме». «В данный момент нас обвиняют в дезертирстве и уклонении от боевых задач», — заявили они.

Одна из жен мобилизованных рассказала тг-каналу «Мобилизация ДНР Live», что ее муж не заключал контракт на службу.