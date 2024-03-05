Губернатор Петербурга объехал город с иконой после налета дронов 2 5.03.2024, 8:55

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с митрополитом Варсонофием и другими священниками совершили «молитвенный объезд» города спустя сутки после того, как дрон врезался в жилой дом на севере Петербурга. Об этом сообщает городская митрополия.

«Объезд» города по кольцевой автодороге с Казанской иконой Божией Матери приурочен к «наступающему периоду Великого поста», уточняет митрополия. Великий пост начинается в этом году 18 марта.

«Правящий архиерей и сопровождавшие его молились за Святейшего Патриарха Кирилла, президента Владимира Путина, власти и жителей северной столицы», — говорится в сообщении митрополии.

Накануне в пятиэтажный жилой дом на севере Петербурга врезался беспилотник. Дрон повредил несколько квартир, шесть человек обратились за медицинской помощью.

В результате «происшествия в Красногвардейском районе» пострадавших нет, написал губернатор города Александр Беглов. Причины взрыва он не назвал. «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — заявил Беглов.