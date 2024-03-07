Дональд Туск: Времена блаженного покоя миновали - Европа находится в новой довоенной эпохе 7.03.2024, 17:30

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Дональд Туск

Фото: EPA

Польский премьер-министр сравнил это время с периодом накануне Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что времена покоя прошли и Европа находится в новой довоенной эпохе. С таким заявлением политик выступил на ежегодном съезде альянса Европейской народной партии в Бухаресте, цитирует The Guardian (перевод — liga.net).

По словам Туска, времена блаженного покоя прошли, Европа сейчас живет в довоенную эпоху.

- Собственно, для некоторых наших братьев это уже не довоенное время. Это полномасштабная война в ее жесточайшей форме, — сказал польский премьер.

Польский политик отметил, что Европа хотела жить и развиваться в послевоенном мире, но в условиях агрессии необходимо выбрать что-нибудь одно – либо начать борьбу, либо капитулировать.

- Нет причин капитулировать перед злом. Экономический, финансовый, демографический и моральный потенциал Европы больше, чем потенциал тех, кто на нас нападает. Сегодня крайне важно, чтобы Европа верила в свои силы, – сказал Туск.

Кроме того, политик отметил, что, когда речь идет об обороноспособности, нельзя жить иллюзиями, ведь никто не заменит европейцев в борьбе за свою безопасность и призвал объединиться.