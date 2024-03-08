Определен лучший женский автомобиль 2024-го года 8.03.2024, 20:10

Модели оценивали по восьми различным параметрам.

8 марта объявлен победитель традиционной акции Women's World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Им стал электрокроссовер Kia EV9. Об этом сообщается на сайте премии, пишет «Фокус».

Жюри конкурса отметило, что в этом году победителя было трудно выбрать из-за высокого уровня всех претендентов. Электромобиль Kia EV9 победил благодаря просторному салону, продуманной аэродинамике и современным технологиям.

Победитель определен из пяти моделей-финалистов. Каждая из них выиграла в отдельной категории:

- лучший кроссовер — Kia EV9;

- лучший семейный автомобиль — Volvo EX30;

- лучший большой автомобиль — BMW 5 Series;

- лучший эксклюзивный автомобиль — Aston Martin DB12;

- лучший внедорожник/пикап — Volkswagen Amarok.

Лучшие женские автомобили определяют с 2010 года. Лауреатов премии Women's World Car Of The Year выбирает жюри из 75 автожурналисток, представляющих 52 страны мира. Победителя объявляют 8 марта.

При выборе женского авто года жюри оценивает дизайн, комфорт, безопасность, управляемость, технологии, экономичность, экологичность и стоимость. В 2023 году победителем стал кроссовер Kia Niro.