Провластный союз писателей Беларуси получил грант от администрации Путина 6 9.03.2024, 16:37

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Михаил Поздняков

Фото: Скриншот из видео belpresscenter / YouTube

Сумма российского гранта не называется.

Провластный союз писателей Беларуси получил грант администрации президента РФ на проведение в апреле литературного фестиваля «Русь и Беларусь едины». Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Минского городского отделения организации Михаил Поздняков.

«В прошлом году мы выиграли грант администрации президента Российской Федерации на проведение фестиваля в Беларуси и в Липецкой области. Финансирование будет осуществляться полностью через липецкую писательскую организацию», – рассказал Поздняков.

Сумма российского гранта не называется.

Отметим, что союз писателей Беларуси (СПБ) объединяет лояльных режиму Лукашенко писателей, критиков, литературоведов.