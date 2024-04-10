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Житель Бреста продавал за $170 места в очереди на границе

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  • 10.04.2024, 11:09
  • 1,580
Житель Бреста продавал за $170 места в очереди на границе

Что было потом?

Экономический суд Брестской области оштрафовал местного жителя на 1200 рублей за деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по предоставлению въезда вне очереди в пункт пропуска».

Как сообщает пресс-служба суда, 7 марта 2024 года мужчина в автомобильной очереди в пункте пропуска «Брест» предложил помощь в скорейшем пересечении границы сотруднику налоговой инспекции, который как раз проводил контрольную проверку. Брестчанин просил за свои услуги денежную помощь в размере $170.

В суде отметили, что мужчина систематически оказывал такие услуги. В период с августа 2022 по март 2024 года нарушитель «постоянно находился на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Варшавский мост», на что указывали более 20 тысяч его телефонных соединений из данной местности».

Деятельность мужчины была квалифицирована по статье о незаконной предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 13.3 КоАП).

Это уже не первый случай, когда налоговики штрафуют белорусов, продающих места у границы.

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