Житель Бреста продавал за $170 места в очереди на границе 3 10.04.2024, 11:09

1,580

Что было потом?

Экономический суд Брестской области оштрафовал местного жителя на 1200 рублей за деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по предоставлению въезда вне очереди в пункт пропуска».

Как сообщает пресс-служба суда, 7 марта 2024 года мужчина в автомобильной очереди в пункте пропуска «Брест» предложил помощь в скорейшем пересечении границы сотруднику налоговой инспекции, который как раз проводил контрольную проверку. Брестчанин просил за свои услуги денежную помощь в размере $170.

В суде отметили, что мужчина систематически оказывал такие услуги. В период с августа 2022 по март 2024 года нарушитель «постоянно находился на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Варшавский мост», на что указывали более 20 тысяч его телефонных соединений из данной местности».

Деятельность мужчины была квалифицирована по статье о незаконной предпринимательской деятельности (часть 2 статьи 13.3 КоАП).

Это уже не первый случай, когда налоговики штрафуют белорусов, продающих места у границы.