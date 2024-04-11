В Минске военный бронеавтомобиль Dajiang столкнулся с «Яндекс.Такси» 3 11.04.2024, 13:26

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Фотофакт.

Днем 11 апреля в Минске военный внедорожник Dajiang столкнулся с автомобилем «Яндекс.Такси». Фото происшествия появились в сети.

Сообщается, что авария произошла на пересечении Логойского тракта и улицы Волгоградской. Судя по фото, Skoda и бронеавтомобиль столкнулись во второй-третьей полосах. Движение в районе ДТП затруднено.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. Официальной информации об этом ДТП пока нет, пишет zerkalo.io.

Легкие бронированные машины CS/VN3 Dajiang («Дракон») были приняты на вооружение беларусской армии в 2017 году. Они проходили опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361-й базы, приняв в том числе участие в учениях «Запад-2017».

После опытной эксплуатации в Беларуси броневики были доработаны. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и эргономики водительского места. Бронеавтомобили имеют колесную формулу 4×4. В каждом броневике может размещаться до девяти военнослужащих в полной боевой экипировке и водитель.

Полностью сварной корпус из стальной брони обеспечивает «Дракону» защиту четвертого класса, способную выдержать огонь из стрелкового оружия и попадание осколков. Масса снаряженного броневика — 8700 килограммов.