«Ник и Майк»: Перед Лукашенко возникла самая сложная дилемма 3 12.04.2024, 12:16

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«Хромая утка» в условиях диктатуры – очень опасный период.

Визит Лукашенко в Москву настолько плановый и подготовленный, что переодеваться пришлось прямо перед встречей. В качестве помощников из свиты оказался только пул и охранники. То есть синепалого поставили перед фактом и заставили общаться тет-а-тет. Да и темы были совсем не про космос, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Разговаривать пришлось на две не любимые темы: война и транзит.

Для повышения ставок Путину нужно:

1. Углубление гибридного кризиса на Западе. Однако для синепалого это чревато закрытием границы, что смерти подобно. На железный занавес он до конца не готов, так как лишится и контрабанды, и поля для маневров.

2. Подготовка мобиков, призывников и контрактников. Однако для синепалого, несмотря на некоторые финансовые поступления, это дополнительный риск. Может так получиться, что красные линии сместятся без предварительного уведомления, а тренировочные лагеря станут привлекательной мишенью. Законной они являются давно. Кроме того, российские войска на территории Беларуси – дополнительный элемент контроля.

3. Поставки топлива. Успешные атаки ВСУ на российские НПЗ в западной части страны вызывают сложности. Для того, чтобы НПЗ уничтожить или вывести из строя на продолжительный срок у Украины пока не хватает ресурсов, но даже остановка производства на неделю-месяц бьет по логистике и снабжению. Вкупе с тем, что крайне ограничен доступ к оборудованию, а оно и без того много где изношено, как и вся инфраструктура, это серьезный вызов и угроза.

Для синепалого опять нужно найти баланс между заработком и тем, чтобы не лишиться двух своих НПЗ, которые находятся намного ближе, чем российские. Чинить их тоже нечем.

Все эти «но» и «ограничения» окурку с Лиговки неинтересны. А соответственно неинтересен уже и сам разжиревший синепалый с трясущейся головой. В перспективе этого года он из попутчика превращается в помеху. Он свою задачу выполнил – настолько ослабил суверенитет, что судьба страны без внешнего вмешательства – в лучшем случае контрабандный офшор. А в случае заморозки конфликта и некоего перемирия в формате новых границ сфер влияния, – несколько областей в составе полураспавшейся империи. Он в таком раскладе не нужен и должен (не может, а должен) уйти на почетную пенсию. Первый шаг – избрание руководителем ВНС. Второй – «выборы», то есть назначение нового президента.

И здесь у синепалого самая сложная дилемма: как уйти. Точнее, как и когда объявить о том, что он уходит, чтобы минимизировать турбулентность. «Хромая утка» в условиях диктатуры – очень опасный период. Равно как и утка с подрезанными крыльями. Назарбаев не даст соврать.