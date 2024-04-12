В Дубровенском районе поезд сбил женщину
- 12.04.2024, 18:24
Она шла вдоль путей слишком близко к рельсам.
В Дубровенском районе поездом смертельно травмирована женщина, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.
Происшествие случилось в ночь на 12 апреля возле деревни Застенки. Здесь скоростной пассажирский поезд сбил 57-летнюю женщину. Установлено, что она шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости от проезжающего поезда.
От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте происшествия.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.