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В Дубровенском районе поезд сбил женщину

  • 12.04.2024, 18:24
В Дубровенском районе поезд сбил женщину

Она шла вдоль путей слишком близко к рельсам.

В Дубровенском районе поездом смертельно травмирована женщина, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Происшествие случилось в ночь на 12 апреля возле деревни Застенки. Здесь скоростной пассажирский поезд сбил 57-летнюю женщину. Установлено, что она шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости от проезжающего поезда.

От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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