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В Брестском районе пьяный бесправник попал в ДТП с тремя пострадавшими и скрылся

  • 13.04.2024, 1:41
  • 1,374
В Брестском районе пьяный бесправник попал в ДТП с тремя пострадавшими и скрылся

Но в аварии виноват не он.

В Брестском районе столкнулись два автомобиля, одним из них управлял нетрезвый водитель. В аварии пострадали три человека, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось днем 12 апреля. Предварительно установлено, что 43-летняя водитель Volkswagen ехала по улице Лесная в агрогородке Томашовка. На перекрестке с улицей Климука она не пропустила Renault, которым управлял 36-летний мужчина, и столкнулась с ним.

Водитель Renault с места ДТП скрылся, но был задержан милиционерами. Выяснилось, что мужчина не имел права управления, а также был сильно пьян — 3,1 промилле алкоголя. Оказалось, что он неоднократно привлекался к ответственности за езду без прав и нетрезвое вождение.

В результате ДТП водитель Volkswagen, 17-летняя и 4-летняя пассажирки получили травмы и были доставлены в больницу.

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