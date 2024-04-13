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В Докшицком районе Nissan выехал на главную дорогу, не пропустив Mercedes

  • 13.04.2024, 5:42
  • 1,688
В Докшицком районе Nissan выехал на главную дорогу, не пропустив Mercedes

Один из водителей погиб.

Один из водителей погиб при столкновении автомобилей в Докшицком районе, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 12 апреля на 109-м километре трассы Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвии. По предварительной информации, 50-летний водитель Nissan двигался по второстепенной дороге. При выезде на главную он не предоставил преимущество Mercedes, которым управлял 51-летний мужчина. Произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Nissan от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Второй водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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