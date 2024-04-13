закрыть
13 апреля 2024, суббота, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском парке гулял лось

7
  • 13.04.2024, 13:19
  • 2,844
В минском парке гулял лось

Видеофакт.

В парке Степянки гулял лось.

Об этом сообщает Onliner.

Видео опубликовала в TikTok белоруска с ником yulia.veda.

«Он спокойно прогуливался по тропинке — агрессии за ним замечено не было (хотя этот товарищ бывает довольно опасным). Об этом, собственно, и написали в комментариях под роликом: «У них сейчас гон. Они опасны», «Я бы уже бежала с ребенком», «Если этот товарищ разозлится, то мало не покажется», - пишет портал.

«Ну а кто-то в принципе был возмущен его появлением в парке: «То клещи, то лоси, и в лес не зайти», - добавили там.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько