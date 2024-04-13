В минском парке гулял лось 7 13.04.2024, 13:19

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Видеофакт.

В парке Степянки гулял лось.

Об этом сообщает Onliner.

Видео опубликовала в TikTok белоруска с ником yulia.veda.

«Он спокойно прогуливался по тропинке — агрессии за ним замечено не было (хотя этот товарищ бывает довольно опасным). Об этом, собственно, и написали в комментариях под роликом: «У них сейчас гон. Они опасны», «Я бы уже бежала с ребенком», «Если этот товарищ разозлится, то мало не покажется», - пишет портал.

«Ну а кто-то в принципе был возмущен его появлением в парке: «То клещи, то лоси, и в лес не зайти», - добавили там.