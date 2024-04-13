«Крыса с лохматой шерстью бросалась на стены дома и кусала за обувь» 4 13.04.2024, 18:39

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В Молодечно на подъездах домов появилось необычное объявление.

В Молодечно на пересечении Великого Гостинца с улицей Машерова Центр гигиены и эпидемиологии на подъездах домов вывесил объявление, в котором сообщает, что 9 апреля во дворе дома №1 на Машерова бегала крыса, предположительно бешеная.

В объявлении отмечается, что крысу подобрала большая дворовая рыжая собака и таскала ее в пасти. Эпидемиологи предлагают родителям выяснить у своих детей, не было ли у них контактов с крысой, и если были, то срочно обратиться к врачу, пишет Kraj.by.

Объявления расклеены как минимум на подъездах домов № 81, 83, 85 на Великом Гостинце и дома № 1 на улице Машерова.

«Крыса с лохматой шерстью громко пищала, бросалась на стены дома и хотела по ним залезть наверх, — наперебой рассказывают мальчишки во дворе. — Трех мальчиков она даже за обувь укусила. Но кусала не сильно, прокусить обувь она не могла. А некоторые в нее даже плевали и бросались палками».

На исследование отправили биоматериал дворовой собаки, которая таскала в пасти ту крысу.

Главный врач Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Алеся Бравая рассказала:

«Собаку отловили, отобрали ее биоматериал и отправили на исследование на предмет заболевания бешенством. Если результат будет положительным, и собака действительно больна, то мы будем знать об этом уже завтра. Если проба не даст такого результата, то будет находиться на исследовании до 30 дней. На сегодня к нам не поступали сведения, что кто-то обращался за медицинской помощью в связи с этой крысой. К врачам не приходили ни взрослые, ни дети. Нам бы об этом сразу стало известно, и мы начали бы свою целенаправленную работу. Но родители отрицают тесные контакты своих детей с крысой. А дети, вы же сами понимаете, могут придумать все что угодно».