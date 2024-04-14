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Под Ляховичами в магазин приползла змея

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  • 14.04.2024, 12:02
  • 2,024
Под Ляховичами в магазин приползла змея

Пришлось вызывать МЧС.

Жители агрогородка Подлесье под Ляховичами утром обнаружили змею на крыльце местного магазина. От греха подальше, сотрудники решили вызвать МЧС.

Спасатели приехали и металлическим захватом унесли змею подальше от магазина. Оказалось, это был уж, который, видимо, решил погреться на утреннем солнце.

Змею сотрудники МЧС выпустили в естественную среду обитания. Замначальника Ляховичского РОЧС рассказал, что в этом году это был первый вызов по поводу змеи, сообщает «Первый регион».

Ужи в последнее время активизировались на Пинщине. В райцентре змеи «оккупировали» набережную и облепили деревья.

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