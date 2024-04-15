«Достигли уровня Белки и Стрелки через 80 лет» 15.04.2024, 11:41

Фото: school4.of.by

Белоруска высмеяла полет Василевской в космос.

Из всех рупоров лукашенковской пропаганды вешается лапша о великих достижениях белорусов в космосе, пишет читательница Charter97.org:

— В нашей минской школе масштабно отметили День космонавтики. Детей заранее предупредили прийти празднично одетыми (нарушителей дресс-кода угрожали отправить домой). Читались доклады, стихи, пелись песни. Школу охватила «всеобщая радость и экстаз», «начесы» бегали и тряслись, накрашенные губы несли абсолютную чушь про «большие космические достижения».

В нашей семье это все вызвало гомерический хохот, детям рассказала «о высоте достижения» Василевской: еще в 1960 году собак Белку и Стрелку также успешно запустили в космос. Тогда это действительно казалось чем-то немыслимым.

Но ведь сегодня, в 21-м веке, когда даже туры в космос продают. И каждый желающий, имеющий достаточно денег, может скоротать время в космосе. Так что полет Василевич выглядит не как героический поступок, а как анекдот. Достигла уровня Белки и Стрелки через 80 лет. Правда, здешняя космическая туристка получила звание героя Беларуси.

Но ведь настоящим белорусам есть кем гордиться! Нашей нации повезло. Сегодня мы имеем двух нобелевских лауреатов. Светлана Алексиевич получила премию в области литературы. Теперь вынуждена жить в эмиграции. Алесь Беляцкий — нобелевский лауреат премии мира. Его сейчас держат в заложниках и пытают в белорусской тюрьме. Имеем и знаменитого конструктора ракет — Бориса Кита.

Вот где цвет белорусской нации. Но о них вы не услышите в школе, да и мероприятие в их честь не устроят в нынешней Беларуси. Но дома каждый может рассказать своим детям правду о наших героях.

А Алесю Беляцкому каждый из нас мажет написать письмо. Поддержать, выразить свое почтение и благодарность за то, что имеем кем гордиться.

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