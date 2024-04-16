Почему власти скрывают, где училась Василевская? 16.04.2024, 8:16

2,394

Журналистам удалось докопаться до правды.

Власти тщательно скрывают, где училась космонавтка Марина Василевская.

Однако «Зеркало» удалось найти приказ о зачислении студентов заочной формы обучения за 2012-й, подписанный ректором МИУ Николаем Сушей 6 августа того же года.

Под номером 18 на специальности «менеджмент (информационный)» факультета экономики там значится Василевская Марина Витальевна. Министерство образования утверждает, что по окончании такой специальности выпускники получали квалификацию «менеджер-экономист». Такую же, как назвала Василевская, отвечая на вопрос студентки БГУ.

Мы не знаем, окончила ли космонавтка университет, — нам не удалось найти каких-либо документов по этому поводу. Также отметим, что Василевская окончила школу в 2008 году. Неизвестно, получала ли она образование где-то еще до 2012-го.

Почему власти скрывают, где училась Василевская?

Можно предположить, что образ студентки-заочницы МИУ не вяжется с представлениями властей о человеке, достойном звания Героя Беларуси. И потому что власти нарушили свои же правила.

Минский инновационный университет был одним из первых частных вузов нашей страны. Он начал работу в 1991 году. Еще до событий 2020 года это учебное заведение получило славу протестного — в 2019 году там прошла забастовка студентов, которые выступали против непродления аккредитации их вуза.

Однако в марте 2020-го МИУ все же удалось получить необходимые документы, но при этом вузу пришлось закрыть некоторые специальности. В апреле 2022 года студенты МИУ получили сообщение о необходимости перевода в другие образовательные учреждения «в связи с планируемым в 2024 году прекращением образовательной деятельности».