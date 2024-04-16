Житель Каменца придумал оригинальный способ, чтобы «ускорить» ремонт дороги 16.04.2024, 9:45

Фотофакт.

Плохое состояние дороги обернулось спорными мерами, которые пришлось предпринять жителю Каменца Андрею для защиты своего участка от подтопления водами.

Дом, в котором он живет, расположен на перекрестке улиц Сергея Вирко и Мелиораторов, пишет местное издание kamenec.by.

Года полтора назад здесь выполнялись работы по строительству распределительного газопровода к кварталу индивидуальной жилой застройки в Комаровщине, ну и, как водится, дорогу после себя подрядная организация оставила в самом неприглядном состоянии.

Андрей Николаевич показывает фотографии затопленного двора, гаража и сараев: все в воде по колено — после сильных дождей вода с улицы прямым ходом шла во дворы. Потом показывает переписку с разными инстанциями: там проблему признают и обещают выполнить ремонт дороги, как только появится возможность. Но время идет, а возможности все не появляются.

В конце концов, чтобы оградить себя от затопления, человек за свои средства завез, по его словам, 180 тонн песка, подняв таким образом часть улицы, непосредственно примыкающую к его участку. Посредине улица по-прежнему не проезжая.

Естественно, что машины в сторону Комаровщины и обратно начали ездить именно по этой сухой стороне, разбивая и ее, что по понятным причинам жильцов дома не устраивает.

Между тем участок улицы, о котором идет речь, находится в таком состоянии, что Каменецкое ЖКХ по согласованию с ГАИ решило вообще на время закрыть его для движения. Около двух месяцев назад с обеих сторон его перекрыли турникетами и установили «кирпич» — знак, что проезд запрещен. Люди могли проходить, велосипеды тоже. Но потом, рассказывает Андрей, кто-то передвинул турникет, и машины опять пошли напрямую, потому что объезжать за квартал кому-то показалось далеко. А буквально на днях кто-то вообще опрокинул всю преграждающую конструкцию.

Тогда Андрей перекрыл дорогу с помощью колючей проволоки, повесив еще и самодельный плакат, предупреждающий: аварийно-опасный участок, проход и проезд запрещен. Чем вызвал понятное недовольство у тех, кто привык здесь ходить.

Когда журналисты подъехали, у этой проволоки стояли две молодые женщины и очень возмущались. Там, на Комаровщине, у кого-то из них строится дом, и женщина с ребенком часто ходит туда пешком. Теперь что, обходить нужно за целый квартал? В итоге приехала милиция и дала Андрею строгое указание проволоку снять и проход для людей и велосипедов открыть.

Проблема обещает решиться в самое ближайшее время.