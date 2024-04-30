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Польша подала заявку на размещение ядерного оружия НАТО

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  • 30.04.2024, 18:04
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Польша подала заявку на размещение ядерного оружия НАТО

Ранее президент Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории страны.

Польша сделала официальный запрос на размещение ядерного оружия НАТО, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире TVP. Он уточнил, что речь идет о заявке на участие в программе Nuclear sharing. Ранее к ней присоединились Бельгия, Италия и Германия.

«Польша также заявила о своей готовности участвовать в этой программе. И это заявление не было отозвано», — отметил Залевский. При этом он напомнил, что решение о применении ядерного оружия, в случае его размещения в Польше, будут принимать американцы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории страны для укрепления обороны восточного фланга НАТО. По его словам, он обсуждал эту тему в ходе визита в Вашингтон. Необходимость такой меры Дуда объяснил «милитаризацией» Калининградской области и размещением ядерного оружия России в Беларуси.

Александр Лукашенко прямо заявлял, что полученные у Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию страны. В недавно принятой военной доктрине власти республики указали, что будут расценивать как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории «недружественных» соседних стран, включая Польшу.

Nuclear sharing — это соглашение США со странами-союзниками по НАТО о передаче в случае военной необходимости ядерного оружия с американских баз хранения. В рамках миссии Североатлантического альянса США уже разместили на территории европейских государств около 150 своих ядерных боеголовок.

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