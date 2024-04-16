«Пострадавшим от наводнения россиянам объясняют, что они сами виноваты» 6 16.04.2024, 11:39

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Российские власти теперь даже не оправдываются.

Что в Казахстане, что в России властные вертикали похожи, пишет российский журналист Арсений Молчанов в Telegram. Царь хороший, а бояре плохие. Нурсултан Назарбаев эту вертикаль выстраивал с 1991 года, а Владимир Путин с 2000-го. Начал с введения института Полномочного представителя президента в федеральном округе (типа такой «смотрящий»), а потом отменил губернаторские выборы в 2004-м. В конечном итоге превратил губернаторов в царских наместников, а не полноценных политиков, которые могут и на власть повыше начать претендовать.

Стало очень удобно (Путину, конечно же) управлять такой командой. Даже появился речевой оборот «губернаторский корпус». Звучит, как батальон, который выполняет приказы, отданные верховным главнокомандующим.

С прорывом дамбы в Оренбургской области так и случилось. Паводки - это негатив, который перед инаугурацией вообще не к месту. Поэтому все плохое спихивают на губернаторов. Пусть они, как и в ковид, сами принимают непопулярные решения. Но и эти губернаторы рискуют разве что рейтингом, потому что их никто не выбирает. Их единственный KPI - как проголосовал региона за Путина и «Единую Россию». Рейтинг в отсутствии выборов не нужен. Хоть 5%, хоть 155%. Все равно отчитываться не перед избирателем, а перед начальством в Кремле. Вот и губернатор Оренбуржья приходит на встречу с пострадавшими и ведет себя, как последнее хамло: «телефоны выключаем!».

Представить только, что было б с таким чиновником в стране, где была бы независимая пресса и выборы. Я не говорю про идеал, но хотя бы мало-мальски! Да что там «независимая». Даже «зависимая» понимает, что так общаться нельзя. И этот менеджер, возомнивший себя князем, 10 раз подумал бы, как разговаривать с теми, кто ему доверил мандат.

Но народ, увы, тоже привык, что в стране есть один волшебник, который на пресс-конференциях раз в год чинит водопровод где-то в Якутии или отдает приказ сроить дорогу где-то в Забайкалье. Всё по просьбам трудящихся. Дожили до того, что жители Орска собрались на митинг, чтобы выразить протест. И вместо «Путин, уходи!» кричали «Путин, помоги!».

Но еще хуже, что власть теперь даже не оправдывается, а идет в контратаку. Нет, я серьезно. Владимир Соловьев назвал жителей Белгорода, которые жаловались на обстрелы, мразями. А пострадавшим от паводков людям объясняют, что, дескать, сами виноваты, что вовремя не эвакуировались. И пусть даже их никто не предупреждал…

Что дальше? Люди в пиджаках начнут нам говорить «неблагодарные, вы нас не заслужили!» ?