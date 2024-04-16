Reuters: Киев в последний момент отказался подписывать соглашение с РФ по Черному морю 6 16.04.2024, 11:49

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Украина решила сделать ставку на морские дроны?

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но в итоге Киев отказался от него. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в марте. Киев не хотел его подписывать, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, пишет Reuters.

По данным агентства, к переговорам при посредничестве Анкары стороны подтолкнула ООН.

Возможно, Украина решила сделать ставку на самостоятельное обеспечение безопасности судоходства. Киев с помощью атак морских дронов добился того, что российских кораблей в акватории Черного моря стало крайне мало.