Reuters: Киев в последний момент отказался подписывать соглашение с РФ по Черному морю

Reuters: Киев в последний момент отказался подписывать соглашение с РФ по Черному морю6
- 16.04.2024, 11:49
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Украина решила сделать ставку на морские дроны?
Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но в итоге Киев отказался от него. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что соглашение было достигнуто в марте. Киев не хотел его подписывать, но все равно согласился, чтобы 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о сделке. В итоге Украина внезапно вышла из соглашения «в последнюю минуту», рассказал источник. Причины такого решения неизвестны, пишет Reuters.
По данным агентства, к переговорам при посредничестве Анкары стороны подтолкнула ООН.
Возможно, Украина решила сделать ставку на самостоятельное обеспечение безопасности судоходства. Киев с помощью атак морских дронов добился того, что российских кораблей в акватории Черного моря стало крайне мало.