Синоптики предупредили белорусов про мокрый снег и заморозки

Синоптики предупредили белорусов про мокрый снег и заморозки2
- 16.04.2024, 15:57
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Прогноз погоды на завтра.
В Беларуси в среду, 17 апреля, ожидаются заморозки до -1 градуса и мокрый снег, сообщает pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по Беларуси возможно кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Кроме того, в отдельных районах будут слабые гололед и туман. Ветер окажется западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от -1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется от +7 по северо-западной части и до +15 по юго-востоку страны.