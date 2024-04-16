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Синоптики предупредили белорусов про мокрый снег и заморозки

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  • 16.04.2024, 15:57
  • 3,674
Синоптики предупредили белорусов про мокрый снег и заморозки

Прогноз погоды на завтра.

В Беларуси в среду, 17 апреля, ожидаются заморозки до -1 градуса и мокрый снег, сообщает pogoda.by.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по Беларуси возможно кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, в отдельных районах будут слабые гололед и туман. Ветер окажется западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от -1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется от +7 по северо-западной части и до +15 по юго-востоку страны.

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