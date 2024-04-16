Можно ли белорусам пить валерьянку, квас и безалкогольное пиво за рулем? 16.04.2024, 17:30

В Гродно решили провести эксперимент.

Милиция в Гродно провела эксперимент с алкотестером. Они проверили, можно ли садиться за руль после употребления валерьянки, кефира, кваса, безалкогольного пива, кофе и конфет с ликером.

В большинстве случаев алкотестер показал 2 промилле и больше сразу после того, как продукты были съедены или выпиты. Такой результат получился у кофе 18+ с ликером, конфет с алкоголем и валерьянки.

Самые большие цифры — 2,5 промилле — показали известные конфеты-бутылочки. Но через 10 минут опьяняющий эффект сошел на нет.

Неожиданный результат показал темный квас. Следует знать, что если за рулем кто-то захочет прогнать жажду квасом, то сразу после питья алкотестер покажет 0,27 промилле. Через 10 минут, правда, все выветрится.

А вот безалкогольное пиво действительно совершенно безобидное: его можно пить и сразу садиться за руль. То же самое касается и кефира.