«Я вообще, когда туда попадаю, снимаю шапку и всем кланяюсь. Бояре один на одном» 1 17.04.2024, 9:46

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Белорус поделился лайфхаком, по которому можно определить, что в доме живут богатые люди.

Один из пользователей TikTok опубликовал видео, в котором рассказал о том, по какому признаку можно распознать богатых жильцов. Мужчина пришёл в жилой квартал «Маяк Минска» и записал ролик с личным «лайфхаком», пишет telegraf.news.

Так, по его словам, «у нас у всех» в подъездах пепельницей служит банка «из-под дешёвого кофе Nescafe». А вот у богатых людей для этих целей… впрочем, смотрите сами.

«Я вообще, когда туда попадаю, снимаю шапку и всем кланяюсь. Бояре один на одном», — прокомментировал видеоролик один из пользователей, а автор его поддержал:

«Да, там куча господ».

«У нас возле каждого подъезда мусорки-пепельницы установлены, так что, мы вообще небожители?», — задала риторический вопрос белоруска. Кто-то из мужчин добавил:

«Хм. А если у меня вместо пепельницы банка из-под энергетика? Можно считать, что я богатый? К слову, банку не чищу, а меняю каждый раз на новую, когда заполнится».

«Я разрезаю наполовину литровую от колы. Далеко ещё до «Маяка», — отметил под роликом ещё кто-то из пользователей.