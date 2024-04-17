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«Палаточники» ратифицировали соглашение об избежании двойного налогообложения Беларуси и Экваториальной Гвинеи

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  • 17.04.2024, 13:41
«Палаточники» ратифицировали соглашение об избежании двойного налогообложения Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Теперь белорусам жить будет намного «легче».

Проект закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Экваториальная Гвинея об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» принят в одном чтении на заседании первой сессии «палатки».

Основными задачами соглашения являются распределение права налогообложения между договаривающимися государствами, устранение двойного налогообложения, обмен информацией между налоговыми службами, контроль исполнения плательщиками налогового законодательства и борьба с налоговыми нарушениями, пишут белорусские пропагандистские СМИ.

В целях урегулирования налоговых взаимоотношений между Республикой Беларусь и Республикой Экваториальная Гвинея за каждым государством закрепляется право налогообложения отдельных видов доходов, получаемых юридическими и физическими лицами одной страны в другой стране. В связи с этим соглашением определяется порядок уплаты подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль (доходы) юридических лиц, налога на недвижимость.

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