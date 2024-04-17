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Гомельчанин забыл ключи и не смог попасть в квартиру

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  • 17.04.2024, 16:03
  • 1,882
Гомельчанин забыл ключи и не смог попасть в квартиру

Он оригинально решил проблему.

В гомельских чатах завирусился видеоролик, как подросток лезет по водосточной трубе на пятый этаж. Причина такого рискованного поступка оказалась банальна: парень не смог попасть домой, потому что ключи от входной двери остались в квартире, рассказывает подробности «Могилев.Онлайн».

Оказалось, подросток с мамой вышли по делам, а ключи оставили в квартире. Мать с сыном решили не искать легких путей и придумали план: забраться на пятый этаж по водосточной трубе и попасть в жилье через балкон. Реализацию этой безумной идеи взял на себя 16-летний школьник.

К счастью, этот инцидент закончился благополучно: подросток попал в квартиру и остался целым и невредимым.

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