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Белорусы отреагировали на изменившийся внешний вид Лукашенко.

Последние фотографии Лукашенко, опубликованные в СМИ, вызвали широкий резонанс в обществе. Белорусы не могли не заметить значительные изменения во внешности диктатора, особенно в сравнении с предыдущими годами.

Читатели сайта Charter97.org прокомментировали ухудшающийся внешний вид диктатора:

«Почему на одних фото без ретуши у Лукашенко нос с горбинкой, а на других прямой, даже немного впалый? Почему такое резкое различие переносицы на разных фото? Разные люди?»

«Так-то два разных человека. Неужели двойник?»

«Лукашенко выглядит как семидесятилетний старик. А вот Путин выглядит как пятидесятилетний Василич».

«Плюнуть хочется».

«Такого импровизированного бреда, какой выдает этот свинорыл, никто повторить не сможет».

«Краску для плешивых усов поменял?»

«Выглядит не самым худшим образом для своих лет, потому что именно питается кровью белорусов».

«Похорошел-то как! Слышала, прошел курс лечения столбовыми клетками на одной из ферм Шкловского района».

«97% белорусов тошнит от этой твари лукавой».

«Нос закрутился крючком от злобы, как у бабы Яги. Омерзительная рожа. И сравните лицо 80-летнего Байдена — лицо мудрого старца».

«Только люди с извращенным представлением о красоте и эстетике могли голосовать за это отвратное существо».

«Как бы он не выглядел, засиделся он на этом свете», — пишут читатели сайта Charter97.org.