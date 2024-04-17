На Гомельщине детей агитируют встать за станки 1 17.04.2024, 17:43

Школьникам проводят странные экскурсии на предприятиях, работающих на российский ВПК.

В Гомельской области анонсировали «уникальный профориентационный проект». «Критичную нехватку рабочей силы чиновники решили покрыть за счет школьников?», — задается вопросом читатель сайта Charter97.org Лев.

— На Гомельщине уже 12 тысяч детей устроили принудительные экскурсии на предприятия, в ходе которых усиленно агитируют стать к станкам. Особенно стараются загнать детей на «СтанкоГомель».

Завод основан еще в 1885 году, уже в первую мировую производил оружие. С 30-х годах 20-го века производит станки. С 1989 года начал производить оборудование с иностранным программным обеспечением.

С 1993-го производит станки по лицензии немецкой компании «HECKERT Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH». В 98-м немецкую фирму поглотили швейцарцы и «СтанкоГомель» стал самостоятельно продавать станки, сделанные по немецкой технологии.

Воровство «крепких хозяйственников» довело процветающий завод до грани банкротства, хотя большую часть продукции предприятие продавало на Запад. После санкций 2022-го года этот рынок был потерян.

Но, в начале 2023-го, как заметил наш читатель, россияне вложили в «СтанкоГомель» десятки миллионов долларов:

— Предприятие заключило договора с десятками заводов российского ВПК. И, несмотря на 16-ти часовой рабочий день, производству не хватает рабочих.

Режим настолько жаждет заработать на крови, что готов использовать в своем преступном бизнесе детский труд?